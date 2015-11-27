CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

KAGI-1_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
844
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
kagi-1.mq5 (7.34 KB) ver
kagi-1_htf.mq5 (7.63 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador KAGI-1 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador KAGI-1.mq5.

Fig. 1. Indicador KAGI-1_HTF

Fig. 1. Indicador KAGI-1_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13876

Exp_ColorZerolagJCCX Exp_ColorZerolagJCCX

Experto Exp_ColorZerolagJCCX con entrada al cambiar el color de la nube del indicador ColorZerolagJCCX.

ColorZerolagJCCX_HTF ColorZerolagJCCX_HTF

Indicador ColorZerolagJCCX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorSchaffJCCXTrendCycle ColorSchaffJCCXTrendCycle

Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores JCCX de periodos distintos.

ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF

Indicador ColorSchaffJCCXTrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.