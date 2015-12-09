コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

KAGI-1_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1003
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
インディケータ KAGI-1は、入力パラメータ内のインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータKAGI-1.mq5がある必要があります。

画像1インディケータ KAGI-1_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13876

