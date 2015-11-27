Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorSchaffJCCXTrendCycle - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
EarnForex.com
Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores JCCX de periodos distintos.
Fig. 1. Indicador ColorSchaffJCCXTrendCycle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13877
Indicador KAGI-1 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_ColorZerolagJCCX
Experto Exp_ColorZerolagJCCX con entrada al cambiar el color de la nube del indicador ColorZerolagJCCX.
Indicador ColorSchaffJCCXTrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
El experto Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle está construido sobre la base del cambio de posición del oscilador ColorSchaffJCCXTrendCycle con respecto a los niveles de sobrecompra y sobreventa.