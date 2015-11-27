CodeBaseSecciones
ColorSchaffJCCXTrendCycle - indicador para MetaTrader 5

colorschaffjccxtrendcycle.mq5 (11.65 KB) ver
jccx.mq5 (7.63 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

EarnForex.com

Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores JCCX de periodos distintos.

Fig. 1. Indicador ColorSchaffJCCXTrendCycle

KAGI-1_HTF KAGI-1_HTF

Indicador KAGI-1 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_ColorZerolagJCCX Exp_ColorZerolagJCCX

Experto Exp_ColorZerolagJCCX con entrada al cambiar el color de la nube del indicador ColorZerolagJCCX.

ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF

Indicador ColorSchaffJCCXTrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle

El experto Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle está construido sobre la base del cambio de posición del oscilador ColorSchaffJCCXTrendCycle con respecto a los niveles de sobrecompra y sobreventa.