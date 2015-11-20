代码库部分
KAGI-1_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1106
(18)
kagi-1.mq5 (7.34 KB) 预览
kagi-1_htf.mq5 (7.63 KB) 预览
指标 KAGI-1 在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 KAGI-1.mq5 指标文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. KAGI-1_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13876

