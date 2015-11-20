指标 KAGI-1 在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

此指标需要 KAGI-1.mq5 指标文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. KAGI-1_HTF 指标