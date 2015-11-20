请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标 KAGI-1 在输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 KAGI-1.mq5 指标文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. KAGI-1_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13876
Exp_ColorZerolagJCCX
当 ColorZerolagJCCX 指标的云改变其颜色时，Exp_ColorZerolagJCCX EA 入场。ColorZerolagJCCX_HTF
指标 ColorZerolagJCCX 在输入参数中有时间帧选项。
ColorSchaffJCCXTrendCycle
此 Schaff 趋势周期指标基于两条不同周期的 JCCX 振荡器。ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF
指标 ColorSchaffJCCXTrendCycle 在输入参数中有时间帧选项。