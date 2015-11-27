CodeBaseSecciones
ColorZerolagJCCX_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador ColorZerolagJCCX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators deben existir los indicadores JCCX.mq5 y ColorZerolagJCCX.mq5.

Fig. 1. Indicador ColorZerolagJCCX_HTF

GlobalVariable GlobalVariable

Este asesor muestra un ejemplo del trabajo con una variable global. La tarea del asesor es guardar el resultado de los cálculos en la variable global, y al realizarse una nueva inicialización, obtener el valor del variable global.

ColorZerolagJCCX ColorZerolagJCCX

Este análogo del oscilador JCCX forma sus indicaciones usando cinco indicadores JCCX.

Exp_ColorZerolagJCCX Exp_ColorZerolagJCCX

Experto Exp_ColorZerolagJCCX con entrada al cambiar el color de la nube del indicador ColorZerolagJCCX.

KAGI-1_HTF KAGI-1_HTF

Indicador KAGI-1 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.