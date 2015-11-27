Experto Exp_ColorZerolagJCCX con entrada al cambiar el color de la nube del indicador ColorZerolagJCCX. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cruce entre el oscilador y su línea de señal.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que los archivos compilados de los indicadores JCCX.ex5 y ColorZerolagJCCX.ex5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2014 en GBPJPY H4:

Fig.2. Gráfico de resultados de simulación