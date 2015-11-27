Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 726
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Indicador ColorSchaffJCCXTrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators deben existir los indicadores JCCX.mq5 y ColorSchaffJCCXTrendCycle.mq5.
Fig. 1. Indicador ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF
Indicador Schaff Trend Cycle, construido sobre la diferencia entre dos osciladores JCCX de periodos distintos.KAGI-1_HTF
Indicador KAGI-1 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
El experto Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle está construido sobre la base del cambio de posición del oscilador ColorSchaffJCCXTrendCycle con respecto a los niveles de sobrecompra y sobreventa.ColorZerolagJCCXTrend_x10
El indicador ColorZerolagJCCXTrend_x10 muestra la dirección del movimiento del oscilador ColorZerolagJCCX desde diez marcos temporales diferentes.