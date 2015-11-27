CodeBaseSecciones
Indicadores

ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
726
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
colorschaffjccxtrendcycle.mq5 (11.65 KB) ver
colorschaffjccxtrendcycle_htf.mq5 (10.09 KB) ver
jccx.mq5 (7.63 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Indicador ColorSchaffJCCXTrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators deben existir los indicadores JCCX.mq5 y ColorSchaffJCCXTrendCycle.mq5.

Fig. 1. Indicador ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13878

