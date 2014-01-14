Mira cómo descargar robots gratis
KAGI-1 - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Traders's Tools
El gráfico de KAGI en la forma más simple.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 06.02.2008.
Indicador KAGI-1
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1940
