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KAGI-1_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор KAGI-1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора KAGI-1.mq5.
Рис.1. Индикатор KAGI-1_HTF
Индикатор ColorZerolagJCCXTrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorZerolagJCCX с десяти разных таймфреймов.ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF
Индикатор ColorSchaffJCCXTrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор ColorZerolagJJRSXTrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorZerolagJJRSX с десяти разных таймфреймов.MultiColorZerolagJCCXTrend_x10
Индикатор MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора ColorZerolagJCCX с десяти различных таймфреймов.