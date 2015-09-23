Индикатор ColorSchaffJCCXTrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор ColorZerolagJJRSXTrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorZerolagJJRSX с десяти разных таймфреймов.

Индикатор MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора ColorZerolagJCCX с десяти различных таймфреймов.