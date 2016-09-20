und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
KAGI-1_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 717
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator KAGI-1 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator KAGI-1.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator KAGI-1_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13876
Der Experte Exp_ColorZerolagJCCX handelt im Markt, wenn die Wolke des Indikators ColorZerolagJCCX ihre Farbe ändert.ColorZerolagJCCX_HTF
Der Indikator ColorZerolagJCCX mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.
Der Indikator Schaff Trend Cycle, wurde aufgrund der Differenz zwischen zwei unterschiedlichen Perioden von Oszillatoren JCCX.ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF
Der Indikator ColorSchaffJCCXTrendCycle mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.