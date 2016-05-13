und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RD-TrendTrigger - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
Paul Y. Shimada
Oszillator, der die T3-Mittelung von Technical Analysis of Stocks and Commodities, Dez. 2004, S.28, verwendet. M.H. Pee.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 30.10.2007.
Abb.1 Der RD-TrendTrigger Indikator
