Индикаторы

RD-TrendTrigger - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2534
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Paul Y. Shimada

Осциллятор с использованием T3 усреднения из журнала Technical Analysis of Stocks and Commodities, Dec. 2004, p.28. M.H. Pee.

Индикатор использует классы  библиотек SmoothAlgorithms.mqh и IndicatorsAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 30.10.2007.

Рис.1 Индикатор RD-TrendTrigger

Рис.1 Индикатор RD-TrendTrigger

