Реальный автор:

Paul Y. Shimada

Осциллятор с использованием T3 усреднения из журнала Technical Analysis of Stocks and Commodities, Dec. 2004, p.28. M.H. Pee.

Индикатор использует классы библиотек SmoothAlgorithms.mqh и IndicatorsAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 30.10.2007.

Рис.1 Индикатор RD-TrendTrigger