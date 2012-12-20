Ставь лайки и следи за новостями
RD-TrendTrigger - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров: 2534
- 2534
- Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
Paul Y. Shimada
Осциллятор с использованием T3 усреднения из журнала Technical Analysis of Stocks and Commodities, Dec. 2004, p.28. M.H. Pee.
Индикатор использует классы библиотек SmoothAlgorithms.mqh и IndicatorsAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 30.10.2007.
Рис.1 Индикатор RD-TrendTrigger
