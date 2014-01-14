Participe de nossa página de fãs
RD-TrendTrigger - indicador para MetaTrader 5
- 1282
Autor real:
Paul Y. Shimada
Oscilador que utiliza o cálculo da média T3 da Análise Técnica de Ações e Commodities, Dec. 2004, p.28. M.H. Pee.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 30.10.2007.
Fig.1 Indicador RD-TrendTrigger
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1387
