代码库部分
指标

RD-TrendTrigger - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
1455
(20)
真实作者:

Paul Y. Shimada

此振荡器采用来自股票和期货市场的技术分析方法 T3 平均，12月，2004, p.28. M.H. Pee.

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 30.10.2007.

图例.1 RD-TrendTrigger 指标

T3MACO T3MACO

使用 T3 平均的振荡器。

Exp_ColorXADX Exp_ColorXADX

此交易系统基于 ColorXADX 指标的趋势方向改变和趋势力量。

Exp_EF_distance Exp_EF_distance

此交易系统基于 EF_distance 指标的趋势方向改变，和 Flat-Trend 指标的趋势力量判别。

Exp_RD-TrendTrigger Exp_RD-TrendTrigger

此 Exp_RD-TrendTrigger 交易系统基于 RD-TrendTrigger 振荡器的趋势方向改变。