真实作者:
Paul Y. Shimada
此振荡器采用来自股票和期货市场的技术分析方法 T3 平均，12月，2004, p.28. M.H. Pee.
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 30.10.2007.
图例.1 RD-TrendTrigger 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1387
T3MACO
使用 T3 平均的振荡器。Exp_ColorXADX
此交易系统基于 ColorXADX 指标的趋势方向改变和趋势力量。
Exp_EF_distance
此交易系统基于 EF_distance 指标的趋势方向改变，和 Flat-Trend 指标的趋势力量判别。Exp_RD-TrendTrigger
此 Exp_RD-TrendTrigger 交易系统基于 RD-TrendTrigger 振荡器的趋势方向改变。