Descripción

La clase CRSIOnRingBuffer está diseñada para el cálculo del indicador técnico índice de fRelative Strength Index, RSI) utilizando el algoritmo del buffer circular.

Declaración

class CRSIOnRingBuffer : public CArrayRing

Título

#include <IncOnRingBuffer\CRSIOnRingBuffer.mqh>

El archivo de la clase CRSIOnRingBuffer.mqh debe colocarse en la carpeta IncOnRingBuffer que es necesario establecer en MQL5\Include\. Se adjuntan a la descripción dos archivos con los ejemplos utilizados por la clase de esta carpeta. Archivo con la clase del buffer circular y la clase de Media Móvil también debe estar en esta carpeta.

Métodos de la clase

bool Init( int period = 14 , ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &array[] );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double value, const int index );

int BarsRequired(); string Name(); int Period (); string Method(); int Size();

Es posible obtener los datos calculados del indicador desde el buffer circular a partir de la matriz habitual. Por ejemplo:

#include <IncOnRingBuffer\CRSIOnRingBuffer.mqh> CRSIOnRingBuffer rsi; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { rsi.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) RSI_Buffer[i] = rsi[rates_total- 1 -i]; return (rates_total); }

Tenga en cuenta que la indexación en el búfer circular es la misma que en la timeserie.

Ejemplos

The indicator calculates the Test_RSI_OnArrayRB.mq5 file on the basis of the price time series. Se demuestra la aplicación del método MainOnArray() El archivo Test_RSI_OnValueRB.mq5 muestra el uso del método MainOnValue(). Al principio el indicador RSI se calcula y se dibuja. Después sobre la base de este buffer circular del indicador se raza un RSI más.