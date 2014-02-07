请观看如何免费下载自动交易
使用环形缓冲区绘制RSI指标的类 - MetaTrader 5脚本
已发布:
已更新:
描述
CRSIOnRingBuffer 类设计为使用环形缓冲区算法计算相对强弱指数技术指标 (Relative Strength Index, RSI) .
声明
class CRSIOnRingBuffer : public CArrayRing
标题
#include <IncOnRingBuffer\CRSIOnRingBuffer.mqh>
CRSIOnRingBuffer.mqh 类文件必须放置在 IncOnRingBuffer 文件夹下, 该文件夹需要在 MQL5\Include\ 目录下创建. 在描述部分附加了使用本类的两个例子文件. 环形缓冲区的类文件和移动平均的类文件也必须放置在此文件夹下.
类方法
//--- 初始化方法: bool Init( // 如果出错返回false, 如果成功返回true int period = 14, // RSI 周期数 ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMMA, // 平滑方法 int size_buffer = 256, // 环形缓冲区大小, 存储的数据数 bool as_series = false // 如果是时间序列为true, 如果是通常输入数据索引则为false );
//--- 基于时间序列或指标缓冲区的计算的方法: int MainOnArray( // 返回处理过的元素数量 const int rates_total, // 数组 array[] 的大小 const int prev_calculated, // 前一次调用处理的元素数量 const double &array[] // 输入数值的数组 );
//--- 基于数组的独立序列元素计算的方法 double MainOnValue( // 返回集合元素的 RSI 数值 const int rates_total, // 数组的大小 const int prev_calculated, // 数组中处理过的元素数 const int begin, // 数据在数组中的起点 const double value, // 数组元素值 const int index // 元素索引 );
//--- 访问数据的方法: int BarsRequired(); // 返回绘制指标所需的柱数 string Name(); // 返回指标名称 int Period(); // 返回周期数 string Method(); // 返回方法的文本描述 int Size(); // 返回环形缓冲区的大小
以通常数组的方式从环形缓冲区取得计算的指标值. 例子:
//--- 计算 RSI 指标值的类: #include <IncOnRingBuffer\CRSIOnRingBuffer.mqh> CRSIOnRingBuffer rsi; ... //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { //--- 基于价格时间序列计算指标: rsi.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... //--- 使用环形缓冲区 "rsi"的数据, // 例如把数据复制到指标缓冲区: for(int i=start;i<rates_total;i++) RSI_Buffer[i] = rsi[rates_total-1-i]; // 指标线 //--- 返回 prev_calculated 的值以便下次调用: return(rates_total); }
请注意环形缓冲区的索引方式和时间序列相同.
例子
- Test_RSI_OnArrayRB.mq5 文件基于价格时间序列计算指标. 演示了 MainOnArray() 方法的应用
- Test_RSI_OnValueRB.mq5 文件演示了 MainOnValue() 方法的使用. 首先计算和绘制 RSI 指标. 然后基于此指标的环形缓冲区多绘制一条RSI.
Test_RSI_OnValueRB.mq5 使用256个元素大小缓冲区的运行结果
在MetaQuotes 软件公司.开发过程中, 使用了Integer 和 GODZILLA的部分代码.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1385
