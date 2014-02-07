描述

CRSIOnRingBuffer 类设计为使用环形缓冲区算法计算相对强弱指数技术指标 (Relative Strength Index, RSI) .

声明

class CRSIOnRingBuffer : public CArrayRing

标题

#include <IncOnRingBuffer\CRSIOnRingBuffer.mqh>

CRSIOnRingBuffer.mqh 类文件必须放置在 IncOnRingBuffer 文件夹下, 该文件夹需要在 MQL5\Include\ 目录下创建. 在描述部分附加了使用本类的两个例子文件. 环形缓冲区的类文件和移动平均的类文件也必须放置在此文件夹下.

类方法

bool Init( int period = 14 , ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &array[] );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double value, const int index );

int BarsRequired(); string Name(); int Period (); string Method(); int Size();

以通常数组的方式从环形缓冲区取得计算的指标值. 例子:

#include <IncOnRingBuffer\CRSIOnRingBuffer.mqh> CRSIOnRingBuffer rsi; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { rsi.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) RSI_Buffer[i] = rsi[rates_total- 1 -i]; return (rates_total); }

请注意环形缓冲区的索引方式和时间序列相同.

例子

Test_RSI_OnArrayRB.mq5 文件基于价格时间序列计算指标. 演示了 MainOnArray() 方法的应用 Test_RSI_OnValueRB.mq5 文件演示了 MainOnValue() 方法的使用. 首先计算和绘制 RSI 指标. 然后基于此指标的环形缓冲区多绘制一条RSI.