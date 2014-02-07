代码库部分
使用环形缓冲区绘制RSI指标的类 - MetaTrader 5脚本

描述

CRSIOnRingBuffer 类设计为使用环形缓冲区算法计算相对强弱指数技术指标 (Relative Strength Index, RSI) .  

声明

class CRSIOnRingBuffer : public CArrayRing

标题

#include <IncOnRingBuffer\CRSIOnRingBuffer.mqh>

CRSIOnRingBuffer.mqh 类文件必须放置在 IncOnRingBuffer 文件夹下, 该文件夹需要在 MQL5\Include\ 目录下创建. 在描述部分附加了使用本类的两个例子文件. 环形缓冲区的类文件和移动平均的类文件也必须放置在此文件夹下.

类方法

//--- 初始化方法:
bool Init(                                  // 如果出错返回false, 如果成功返回true
   int            period      = 14,         // RSI 周期数
   ENUM_MA_METHOD method      = MODE_SMMA,  // 平滑方法 
   int            size_buffer = 256,        // 环形缓冲区大小, 存储的数据数
   bool           as_series   = false       // 如果是时间序列为true, 如果是通常输入数据索引则为false
   );
//--- 基于时间序列或指标缓冲区的计算的方法:          
int MainOnArray(                  // 返回处理过的元素数量  
   const int     rates_total,     // 数组 array[] 的大小
   const int     prev_calculated, // 前一次调用处理的元素数量
   const double &array[]          // 输入数值的数组
   );
//--- 基于数组的独立序列元素计算的方法           
double MainOnValue(              // 返回集合元素的 RSI 数值
   const int    rates_total,     // 数组的大小
   const int    prev_calculated, // 数组中处理过的元素数
   const int    begin,           // 数据在数组中的起点
   const double value,           // 数组元素值
   const int    index            // 元素索引
   );

//--- 访问数据的方法:
int    BarsRequired();   // 返回绘制指标所需的柱数
string Name();           // 返回指标名称
int    Period();         // 返回周期数 
string Method();         // 返回方法的文本描述 
int    Size();           // 返回环形缓冲区的大小

以通常数组的方式从环形缓冲区取得计算的指标值. 例子:

//--- 计算 RSI 指标值的类:
#include <IncOnRingBuffer\CRSIOnRingBuffer.mqh>
CRSIOnRingBuffer rsi;

...

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int    rates_total, 
                const int    prev_calculated, 
                const int    begin, 
                const double &price[]) 
  {
//--- 基于价格时间序列计算指标:
   rsi.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price);

...

//--- 使用环形缓冲区 "rsi"的数据,
//    例如把数据复制到指标缓冲区:
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
      RSI_Buffer[i] = rsi[rates_total-1-i]; // 指标线

//--- 返回 prev_calculated 的值以便下次调用:
   return(rates_total);
  }

请注意环形缓冲区的索引方式和时间序列相同.

例子

  1. Test_RSI_OnArrayRB.mq5 文件基于价格时间序列计算指标. 演示了 MainOnArray() 方法的应用
  2. Test_RSI_OnValueRB.mq5 文件演示了 MainOnValue() 方法的使用. 首先计算和绘制 RSI 指标. 然后基于此指标的环形缓冲区多绘制一条RSI. 


Test_RSI_OnArrayRB.mq5 使用256个元素大小缓冲区的运行结果



Test_RSI_OnValueRB.mq5 使用256个元素大小缓冲区的运行结果

 

MetaQuotes 软件公司.开发过程中, 使用了Integer 和 GODZILLA的部分代码.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1385

