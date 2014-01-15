Pon "Me gusta" y sigue las noticias
DDE - Server - Asesor Experto para MetaTrader 5
Eliminado
- 2722
Autor real:
RickD e2e-fx.net
Sería una lástima que esta pequeña herramienta se cubriese de polvo.
Diseñada inicialmente para MetaTrader 4 (MQL4), con algunas pequeñas modificaciones funciona perfectamente en MetaTader 5 (MQL5). Es una pequeña aplicación MFC (servidor DDE).
Todos los datos disponibles en MQL5 pueden ser exportados mediante su interfaz DDE (por ejemplo datos reales a Excel).
Ejemplo de Asesor Experto en MQL5:
Exporta datos reales de MQL5 a cada segundo con la ayuda del gestor de eventos OnTimer().
- Nombre de la compañia que da servicio a la cuenta.
- Tiempo del servidor.
- Valor actual de la Media Móvil (EMA 21).
Comentarios:Descomprimir y ejecutar la aplicación MFC (servidor DDE).
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/1246
