Autor real:

RickD e2e-fx.net

Sería una lástima que esta pequeña herramienta se cubriese de polvo.

Diseñada inicialmente para MetaTrader 4 (MQL4), con algunas pequeñas modificaciones funciona perfectamente en MetaTader 5 (MQL5). Es una pequeña aplicación MFC (servidor DDE).

Todos los datos disponibles en MQL5 pueden ser exportados mediante su interfaz DDE (por ejemplo datos reales a Excel).

Ejemplo de Asesor Experto en MQL5:

Exporta datos reales de MQL5 a cada segundo con la ayuda del gestor de eventos OnTimer().

Nombre de la compañia que da servicio a la cuenta.

Tiempo del servidor.



Valor actual de la Media Móvil (EMA 21).

Comentarios:

Descomprimir y ejecutar la aplicación MFC (servidor DDE).