DDE - Server - Asesor Experto para MetaTrader 5

RickD e2e-fx.net
Publicado por:
[Eliminado]
Visualizaciones:
2722
Ranking:
(66)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

RickD e2e-fx.net

Sería una lástima que esta pequeña herramienta se cubriese de polvo.

Diseñada inicialmente para MetaTrader 4 (MQL4), con algunas pequeñas modificaciones funciona perfectamente en MetaTader 5 (MQL5). Es una pequeña aplicación MFC (servidor DDE).

Todos los datos disponibles en MQL5 pueden ser exportados mediante su interfaz DDE (por ejemplo datos reales a Excel).

Ejemplo de Asesor Experto en MQL5:

Exporta datos reales de MQL5 a cada segundo con la ayuda del gestor de eventos OnTimer().

  • Nombre de la compañia que da servicio a la cuenta.
  • Tiempo del servidor.
  • Valor actual de la Media Móvil (EMA 21).

Comentarios:

Descomprimir y ejecutar la aplicación MFC (servidor DDE).

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/1246

