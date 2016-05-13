und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Beschreibung
Die Klasse CRSIOnRingBuffer wurde zur Berechnung des technischen Indikators Relative Strength Index (Relative Strength Index, RSI) unter Verwendung des Algorithmus des Ringbuffers entwickelt.
Deklaration
class CRSIOnRingBuffer : public CArrayRing
Titel
#include <IncOnRingBuffer\CRSIOnRingBuffer.mqh>
Die Datei der CRSIOnRingBuffer.mqh Klasse muss in den IncOnRingBuffer Ordner kopiert werden, der in MQL5\Include\ erzeugt werden muss. Zwei Dateien mit Beispielen die von dieser Klasse verwendet werden wurden dieser Beschreibung angehängt. Die Datei mit der Klasse des Ringbuffers und die Klasse des Moving Average müssen sich auch in diesem Ordner befinden.
Klassenmethoden
//--- die Initialisierungsmethode: bool Init( // false bei Fehler, bei Erfolg true int period = 14, // Periode des RSI ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMMA, // Glättungsmethode int size_buffer = 256, // Größe des Ringbuffers, Anzahl der gespeicherten Daten bool as_series = false // true bei Zeitreihen, false wenn die übliche Indexierung ein Eingabedaten angewendet werden soll ); //--- Methode zur Berechnung basierend auf einer Zeitreihe oder einem Indikatorenbuffer: int MainOnArray( // gibt die Anzahl der verarbeiteten Element zurück const int rates_total, // Größe des Array array[] const int prev_calculated, // verabeitete Elemente im vorherigen Aufruf const double &array[] // Array für die Eingabewerte ); //--- Methode zur Berechnung basierend auf separaten Reihenelementen des Arrays double MainOnValue( // gibt den RSI Wert für das Mengenelement zurück const int rates_total, // die Größe des Arrays const int prev_calculated, // verarbeitete Element des Arrays const int begin, // von wo die signifikanten Daten des Arrays beginnen const double value, // der Array-Elementwert const int index // der Elementindex );
//--- Zugriffsmethoden auf die Daten: int BarsRequired(); // Gibt notwendige Zahl von Balken zurück, die zum Zeichnen des Indikators benötigt werden string Name(); // Gibt den Namen des Indikators zurück int Period(); // Gibt die Periode zurück string Method(); // Gibt die Methode in Form einer Textzeile zurück int Size(); // Gibt die Größe des Ringbuffers zurück
Die berechneten Daten des Indikators vom Ringbuffer zu erhalten ist wie bei gewöhnlichen Arrays möglich. Zum Beispiel:
//--- Klasse mit den Methoden für die Berechnung des RSI Indikators: #include <IncOnRingBuffer\CRSIOnRingBuffer.mqh> CRSIOnRingBuffer rsi; ... //+------------------------------------------------------------------+ //| Benutzerdefinierte Indikatoriterationsfunktion | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { //--- Berechnung des Indikators basierend auf Preiszeitreihen: rsi.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... //--- verwende die Daten des "rsi" Buffers, // zum Beispiel, kopiere Daten in den Indikatorbuffer: for(int i=start;i<rates_total;i++) RSI_Buffer[i] = rsi[rates_total-1-i]; // Indikatorlinie //--- Rückgabewert von prev_calculated für nächsten Aufruf: return(rates_total); }
Beachten Sie, dass die Indexierung für den Ringbuffer die gleiche ist, wie für Zeitreihen.
Beispiele
- Der Indikator berechnet die Test_RSI_OnArrayRB.mq5 Datei auf Basis der Preiszeitreihe. Die Anwendung der MainOnArray() Methode wird demonstriert
- Die Test_RSI_OnValueRB.mq5 Datei demonstriert die Verwendung der MainOnValue() Methode. Zuerst wird der RSI Indikator berechnet und gezeichnet. Then on the Basis of this Indikator ring buffer one more RSI is drawn.
Das Ergebnis der Arbeit des Test_RSI_OnArrayRB.mq5 mit der Größe des Ringbuffers von 256 Elementen Bei der Programmierung wurden die Entwicklungen der MetaQuotes Software Corp., Integer und GODZILLA verwendet.
Das Ergebnis der Arbeit des Test_RSI_OnValueRB.mq5 mit der Größe des Ringbuffers von 256 Elementen
Das Ergebnis der Arbeit des Test_RSI_OnArrayRB.mq5 mit der Größe des Ringbuffers von 256 Elementen
Bei der Programmierung wurden die Entwicklungen der MetaQuotes Software Corp., Integer und GODZILLA verwendet.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1385
