Indikatoren

Klasse zum Zeichnen des RSI unter Verwendung des Ringbuffers - Indikator für den MetaTrader 5

Konstantin Gruzdev
Ansichten:
1022
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\IncOnRingBuffer\
crsionringbuffer.mqh (8.56 KB) ansehen
cmaonringbuffer.mqh (14.9 KB) ansehen
carrayring.mqh (6.64 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\IncOnRingBuffer\
test_rsi_onarrayrb.mq5 (2.87 KB) ansehen
test_rsi_onvaluerb.mq5 (3.31 KB) ansehen
Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Beschreibung

Die Klasse CRSIOnRingBuffer wurde zur Berechnung des technischen Indikators Relative Strength Index (Relative Strength Index, RSI) unter Verwendung des Algorithmus des Ringbuffers entwickelt.  

Deklaration

class CRSIOnRingBuffer : public CArrayRing

Titel

#include <IncOnRingBuffer\CRSIOnRingBuffer.mqh>

Die Datei der CRSIOnRingBuffer.mqh Klasse muss in den IncOnRingBuffer Ordner kopiert werden, der in MQL5\Include\ erzeugt werden muss. Zwei Dateien mit Beispielen die von dieser Klasse verwendet werden wurden dieser Beschreibung angehängt. Die Datei mit der Klasse des Ringbuffers und die Klasse des Moving Average müssen sich auch in diesem Ordner befinden.

Klassenmethoden

//--- die Initialisierungsmethode:
bool Init(                                  // false bei Fehler, bei Erfolg true
   int            period      = 14,         // Periode des RSI
   ENUM_MA_METHOD method      = MODE_SMMA,  // Glättungsmethode  
   int            size_buffer = 256,        // Größe des Ringbuffers, Anzahl der gespeicherten Daten
   bool           as_series   = false       // true bei Zeitreihen, false wenn die übliche Indexierung ein Eingabedaten angewendet werden soll
   );
//--- Methode zur Berechnung basierend auf einer Zeitreihe oder einem Indikatorenbuffer:          
int MainOnArray(                  // gibt die Anzahl der verarbeiteten Element zurück  
   const int     rates_total,     // Größe des Array array[]
   const int     prev_calculated, // verabeitete Elemente im vorherigen Aufruf
   const double &array[]          // Array für die Eingabewerte
   );
//--- Methode zur Berechnung basierend auf separaten Reihenelementen des Arrays           
double MainOnValue(              // gibt den RSI Wert für das Mengenelement zurück
   const int    rates_total,     // die Größe des Arrays
   const int    prev_calculated, // verarbeitete Element des Arrays
   const int    begin,           // von wo die signifikanten Daten des Arrays beginnen
   const double value,           // der Array-Elementwert
   const int    index            // der Elementindex
   );


//--- Zugriffsmethoden auf die Daten:
int    BarsRequired();   // Gibt notwendige Zahl von Balken zurück, die zum Zeichnen des Indikators benötigt werden
string Name();           // Gibt den Namen des Indikators zurück
int    Period();         // Gibt die Periode zurück 
string Method();         // Gibt die Methode in Form einer Textzeile zurück 
int    Size();           // Gibt die Größe des Ringbuffers zurück

Die berechneten Daten des Indikators vom Ringbuffer zu erhalten ist wie bei gewöhnlichen Arrays möglich. Zum Beispiel:

//--- Klasse mit den Methoden für die Berechnung des RSI Indikators:
#include <IncOnRingBuffer\CRSIOnRingBuffer.mqh>
CRSIOnRingBuffer rsi;

...

//+------------------------------------------------------------------+
//| Benutzerdefinierte Indikatoriterationsfunktion                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int    rates_total, 
                const int    prev_calculated, 
                const int    begin, 
                const double &price[]) 
  {
//--- Berechnung des Indikators basierend auf Preiszeitreihen:
   rsi.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price);

...

//--- verwende die Daten des "rsi" Buffers,
//    zum Beispiel, kopiere Daten in den Indikatorbuffer:
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
      RSI_Buffer[i] = rsi[rates_total-1-i]; // Indikatorlinie

//--- Rückgabewert von prev_calculated für nächsten Aufruf:
   return(rates_total);
  }

Beachten Sie, dass die Indexierung für den Ringbuffer die gleiche ist, wie für Zeitreihen.

Beispiele

  1. Der Indikator berechnet die Test_RSI_OnArrayRB.mq5 Datei auf Basis der Preiszeitreihe. Die Anwendung der MainOnArray() Methode wird demonstriert
  2. Die Test_RSI_OnValueRB.mq5 Datei demonstriert die Verwendung der MainOnValue() Methode. Zuerst wird der RSI Indikator berechnet und gezeichnet. Then on the Basis of this Indikator ring buffer one more RSI is drawn. 


Das Ergebnis der Arbeit des Test_RSI_OnArrayRB.mq5 mit der Größe des Ringbuffers von 256 Elementen



Das Ergebnis der Arbeit des Test_RSI_OnValueRB.mq5 mit der Größe des Ringbuffers von 256 Elementen

 

Bei der Programmierung wurden die Entwicklungen der MetaQuotes Software Corp.Integer und GODZILLA verwendet.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1385

