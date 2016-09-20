説明

CRSIOnRingBufferクラスは、リングバッファアルゴリズムを使用した相対力指数（Relative Strength Index、RSI）テクニカル指標の計算のために設計されています。

宣言

class CRSIOnRingBuffer : public CArrayRing

タイトル

#include <IncOnRingBuffer\CRSIOnRingBuffer.mqh>

CRSIOnRingBuffer.mqhクラスファイルはMQL5\Include\に作成されたIncOnRingBufferフォルダに配置されます。クラスによって使用されるこのフォルダからの2つのファイルの例は説明に添付されています。リングバッファと移動平均クラスファイルもこのフォルダになければなりません。

クラスメソッド

bool Init( int period = 14 , ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false ); int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &array[] ); double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double value, const int index );

int BarsRequired(); string Name(); int Period (); string Method(); int Size();

リングバッファからの指標の計算されたデータを取得するは、通常の配列から同様に可能です。例を示します。

#include <IncOnRingBuffer\CRSIOnRingBuffer.mqh> CRSIOnRingBuffer rsi; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { rsi.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) RSI_Buffer[i] = rsi[rates_total- 1 -i]; return (rates_total); }

リングバッファでの索引付けは時系列と同じであることにご注意ください。

例

Test_RSI_OnArrayRB.mq5ファイルは価格の時系列に基づいて指標を計算します。MainOnArray()メソッドの適用が実証されます。 Test_RSI_OnValueRB.mq5ファイルはMainOnValue()メソッドの使用法を実証します。初めにRSI指標が計算されて描画されます。次に、この指標のリングバッファに基づいて、もう1つのRSI指標が描画されます。