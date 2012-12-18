CodeBaseРазделы
Индикаторы

Класс для построения RSI с использованием кольцевого буфера - индикатор для MetaTrader 5

Konstantin Gruzdev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
\MQL5\Include\IncOnRingBuffer\
crsionringbuffer.mqh (8.57 KB) просмотр
cmaonringbuffer.mqh (14.9 KB) просмотр
carrayring.mqh (6.71 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\OnRingBuffer\
test_rsi_onarrayrb.mq5 (2.87 KB) просмотр
test_rsi_onvaluerb.mq5 (3.31 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Описание

Класс CRSIOnRingBuffer предназначен для расчета технического индикатора Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) с использованием алгоритма  кольцевого буфера

Декларация

class CRSIOnRingBuffer : public CArrayRing

Заголовок

#include <IncOnRingBuffer\CRSIOnRingBuffer.mqh>

Файл класса CRSIOnRingBuffer.mqh нужно поместить в папку IncOnRingBuffer, которую необходимо создать в MQL5\Include\. К описанию прикреплены два файла с примерами, которые используют класс из этой папки. Файл с классом кольцевого буфера и с классом Moving Average тоже должны быть в этой папке.

Методы класса

//--- метод инициализации:
bool Init(                                  // возвращает false при ошибке, при успехе - true
   int            period      = 14,         // период RSI
   ENUM_MA_METHOD method      = MODE_SMMA,  // метод сглаживания  
   int            size_buffer = 256,        // размер кольцевого буфера, количество хранимых данных
   bool           as_series   = false       // true, если таймсерия, false - обычная индексация входных данных
   );
//--- метод расчета на основе таймсерии или индикаторного буфера:          
int MainOnArray(                  // возвращает количество обработанных элементов  
   const int     rates_total,     // размер массива array[]
   const int     prev_calculated, // обработано элементов на предыдущем вызове
   const double &array[]          // массив входных значений
   );
//--- метод расчета на основе отдельных последовательных элементов массива           
double MainOnValue(              // возвращает значение RSI для заданного элемента
   const int    rates_total,     // размер массива
   const int    prev_calculated, // обработано элементов массива
   const int    begin,           // откуда начинаются значимые данные массива
   const double value,           // значение элемента массива
   const int    index            // индекс элемента
   );

//--- методы доступа к дынным:
int    BarsRequired();   // Возвращает необходимое количество баров для построения индикатора
string Name();           // Возвращает имя индикатора
int    Period();         // Возвращает период 
string Method();         // Возвращает метод в виде текстовой строки 
int    Size();           // Возвращает размер кольцевого буфера

Получать рассчитанные данные  индикатора из кольцевого буфера можно как из обычного массива. Например:

//--- класс с методами расчета индикатора RSI:
#include <IncOnRingBuffer\CRSIOnRingBuffer.mqh>
CRSIOnRingBuffer rsi;

...

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int    rates_total, 
                const int    prev_calculated, 
                const int    begin, 
                const double &price[]) 
  {
//--- расчет индикатора на основе ценовой таймсерии:
   rsi.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price);

...

//--- используем данные из кольцевого буфера "rsi",
//    например, скопируем данные в индикаторный буфер:
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
      RSI_Buffer[i] = rsi[rates_total-1-i]; // линия индикатора

//--- return value of prev_calculated for next call:
   return(rates_total);
  }

Обратите внимание, что индексация в кольцевом буфере как в таймсерии.

Примеры

  1. Файл Test_RSI_OnArrayRB.mq5 - рассчитывает индикатор на основе ценовой таймсерии. Демонстрируется применение метода MainOnArray()
  2. Файл  Test_RSI_OnValueRB.mq5 демонстрирует использование метода MainOnValue(). Сначала рассчитывается и строится индикатор RSI. Затем на основе кольцевого буфера этого индикатора строится еще один RSI. 


Результат работы Test_RSI_OnArrayRB.mq5 с размером кольцевого буфера в 256 элементов



Результат работы Test_RSI_OnValueRB.mq5 с размером кольцевого буфера в 256 элементов

 

При написании кода использовались наработки MetaQuotes Software Corp.Integer и GODZILLA

