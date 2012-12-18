Описание

Класс CRSIOnRingBuffer предназначен для расчета технического индикатора Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) с использованием алгоритма кольцевого буфера.

Декларация

class CRSIOnRingBuffer : public CArrayRing

Заголовок

#include <IncOnRingBuffer\CRSIOnRingBuffer.mqh>

Файл класса CRSIOnRingBuffer.mqh нужно поместить в папку IncOnRingBuffer, которую необходимо создать в MQL5\Include\. К описанию прикреплены два файла с примерами, которые используют класс из этой папки. Файл с классом кольцевого буфера и с классом Moving Average тоже должны быть в этой папке.

Методы класса

bool Init( int period = 14 , ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &array[] );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double value, const int index );

int BarsRequired(); string Name(); int Period (); string Method(); int Size();

Получать рассчитанные данные индикатора из кольцевого буфера можно как из обычного массива. Например:

#include <IncOnRingBuffer\CRSIOnRingBuffer.mqh> CRSIOnRingBuffer rsi; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { rsi.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) RSI_Buffer[i] = rsi[rates_total- 1 -i]; return (rates_total); }

Обратите внимание, что индексация в кольцевом буфере как в таймсерии.

Примеры

Файл Test_RSI_OnArrayRB.mq5 - рассчитывает индикатор на основе ценовой таймсерии. Демонстрируется применение метода MainOnArray() Файл Test_RSI_OnValueRB.mq5 демонстрирует использование метода MainOnValue(). Сначала рассчитывается и строится индикатор RSI. Затем на основе кольцевого буфера этого индикатора строится еще один RSI.