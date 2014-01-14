CodeBaseSeções
Experts

Exp_ColorXADX - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1320
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
exp_colorxadx.mq5 (7.84 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
colorxadx.mq5 (12.34 KB) visualização
Descrição:

O sistema de negociação Exp_ColorXADX se baseia na variação da direção e força da tendência mostrada pelo indicador ColorXADX. O sinal é formado após o fechamento da barra e depende da variação de cor da nuvem do indicador "XDi".

Para eliminar o acionamento do Expert Advisor no mercado lateralizado, foi adicionado a habilidade em determinar a força da tendência, na qual é possível determinar a que nível se tem uma força de tendência suficiente para abrir uma posição. A filtração das negociações são realizadas pelo parâmetro de entrada do indicador: 

input int ExtraHighLevel=30; //Nível de tendência suficiente para realizar uma negociação 

A filtração das negociações são realizadas somente na abertura, os fechamentos são sem filtragem.

Coloque o arquivo compilado ColorXADX.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

 Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1384

