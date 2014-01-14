Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_ColorXADX - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1320
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Descrição:
O sistema de negociação Exp_ColorXADX se baseia na variação da direção e força da tendência mostrada pelo indicador ColorXADX. O sinal é formado após o fechamento da barra e depende da variação de cor da nuvem do indicador "XDi".
Para eliminar o acionamento do Expert Advisor no mercado lateralizado, foi adicionado a habilidade em determinar a força da tendência, na qual é possível determinar a que nível se tem uma força de tendência suficiente para abrir uma posição. A filtração das negociações são realizadas pelo parâmetro de entrada do indicador:
input int ExtraHighLevel=30; //Nível de tendência suficiente para realizar uma negociação
A filtração das negociações são realizadas somente na abertura, os fechamentos são sem filtragem.
Coloque o arquivo compilado ColorXADX.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1384
Sistema de negociação baseado no indicador de Vladimir Korykin.SuperSR6
Indicador que desenhas as possíveis linhas de suporte / resistência em fractais.
Uma vela limão do indicador BrainTrend2 é um sinal para abrir uma posição de compra, uma vela Magenta é um sinal para abrir uma posição de venda.Breakout Bars Trend EA
Expert Advisor baseado no indicador Breakout Bars Trend v2. Dependendo das configurações da entrada é executado na inversão da tendência, levando em conta a configuração do número falsos sinais.