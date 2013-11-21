代码库部分
EA

Exp_ColorXADX - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
显示:
1655
等级:
(16)
已发布:
已更新:
exp_colorxadx.mq5 (13.56 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (115.25 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
colorxadx.mq5 (20.39 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

描述：

此 Exp_ColorXADX 交易系统基于 ColorXADX 指标的趋势方向改变和趋势力量。在柱线收盘时，如果 "XDi" 指标的云颜色改变，则产生执行交易的信号。

为了消除自动交易程序在横盘时触发，指标必须有能力判别趋势力量，以便判断是否有足够的趋势力量来开仓。成交过滤的执行依据指标的输入参数: 

input int ExtraHighLevel=30; //趋势水平足够用来交易 

成交过滤仅用于入场, 出场无需过滤。

放置 ColorXADX.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的成交历史实例。

 测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1384

