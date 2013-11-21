描述：

此 Exp_ColorXADX 交易系统基于 ColorXADX 指标的趋势方向改变和趋势力量。在柱线收盘时，如果 "XDi" 指标的云颜色改变，则产生执行交易的信号。

为了消除自动交易程序在横盘时触发，指标必须有能力判别趋势力量，以便判断是否有足够的趋势力量来开仓。成交过滤的执行依据指标的输入参数:

input int ExtraHighLevel= 30 ;

成交过滤仅用于入场, 出场无需过滤。

放置 ColorXADX.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的成交历史实例。

测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表