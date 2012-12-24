Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_ColorXADX - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2694
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая система Exp_ColorXADX построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором ColorXADX. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, в зависимости от изменения цвета облака "XDi" индикатора.
Для устранения срабатывания эксперта на флэте, в него добавлена возможность определения силы тренда, уровень которой определяет, достаточно ли ее для открывания позиции. Фильтрация сделок осуществляется входным параметром этого индикатора:
input int ExtraHighLevel=30; //уровень тренда, достаточный для открывания сделки
Фильтрация сделок осуществляется только по входам, выходы - без фильтров.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorXADX.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Эксперт на основе индикатора Breakout Bars Trend v2. В зависимости от настроек вход осуществляется как при развороте тренда, так и после пропуска указанного количества ложных сигналов.Класс для построения Momentum с использованием кольцевого буфера
Класс предназначен для расчета технического индикатора Темпа (Momentum) с использованием алгоритма кольцевого буфера.
Торговая система на базе индикатора Владимира КорякинаSuperSR6
Индикатор для построения возможных линий поддержки и сопротивления по фракталам