Торговая система Exp_ColorXADX построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором ColorXADX. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, в зависимости от изменения цвета облака "XDi" индикатора.

Для устранения срабатывания эксперта на флэте, в него добавлена возможность определения силы тренда, уровень которой определяет, достаточно ли ее для открывания позиции. Фильтрация сделок осуществляется входным параметром этого индикатора:

input int ExtraHighLevel= 30 ;

Фильтрация сделок осуществляется только по входам, выходы - без фильтров.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorXADX.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования