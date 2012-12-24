CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_ColorXADX - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2694
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая система Exp_ColorXADX построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором ColorXADX. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, в зависимости от изменения цвета облака "XDi" индикатора.

Для устранения срабатывания эксперта на флэте, в него добавлена возможность определения силы тренда, уровень которой определяет, достаточно ли ее для открывания позиции. Фильтрация сделок осуществляется входным параметром этого индикатора:

input int ExtraHighLevel=30; //уровень тренда, достаточный для открывания сделки

Фильтрация сделок осуществляется только по входам, выходы - без фильтров.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorXADX.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

 Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Breakout Bars Trend EA Breakout Bars Trend EA

Эксперт на основе индикатора Breakout Bars Trend v2. В зависимости от настроек вход осуществляется как при развороте тренда, так и после пропуска указанного количества ложных сигналов.

Класс для построения Momentum с использованием кольцевого буфера Класс для построения Momentum с использованием кольцевого буфера

Класс предназначен для расчета технического индикатора Темпа (Momentum) с использованием алгоритма кольцевого буфера.

Exp_MultiTrend_Signal_KVN Exp_MultiTrend_Signal_KVN

Торговая система на базе индикатора Владимира Корякина

SuperSR6 SuperSR6

Индикатор для построения возможных линий поддержки и сопротивления по фракталам