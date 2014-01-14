Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
XADX - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2073
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
J. Welles Wilder desarrolló el Average Directional Index (ADX) -Índice Direccional Medio- para determinar la estabilidad de una tendencia.
El ADX permite analizar las tendencias de los mercados, incluido el mercado FOREX, y tomar decisiones de trading.
Sin embargo, el aspecto visual de este indicador deja mucho que desear, y no es del todo conveniente.
Por esta razón se ha creado el indicador ColorXADX.mq5. En este indicador, pues, cuyo objetivo es mejorar el aspecto visual, las líneas +DI y -DI se dibujan con el estilo DRAW_FILLING, y se pintan de un color cambiante que depende de la dirección actual de la tendencia; la anchura de la nube es proporcional a la potencia de la tendencia. La línea ADX se traza punteada, y su color depende de la potencia de la tendencia definida por la ubicación de estos puntos con respecto a los niveles cuyos valores se establecen en la configuración.
Los indicadores se construyen mediante un suavizado universal de dos promedios. Cada uno de estos promedios se puede seleccionar de la docena de variantes posibles:
- SMA - media móvil simple;
- EMA - media móvil exponencial;
- SMMA - media móvil suavizada;
- LWMA - media móvil ponderada lineal;
- JJMA - media adaptativa JMA;
- JurX - suavizado ultralineal;
- ParMA - suavizado parabólico;
- T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson;
- VIDYA - suavizado con el algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman.
Cabe señalar que el parámetro Phase tiene un significado completamente distinto en los diferentes algoritmos de suavizado.
- En JMA, Phase es una variable externa cuyo valor varía entre -100 y +100.
- En T3 es un ratio de suavizado multiplicado por 100, para una visualización mejor;
- Para VIDYA es un periodo CMO, para AMA es un periodo EMA lento;
- Para AMA, el periodo EMA rápido es un valor fijo que vale 2 de forma predeterminada. En AMA, el ratio de elevar a la potencia también es igual a 2.
Los indicadores hacen uso de las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en terminal_data_folder\MQL5\Include). El artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers" describe detalladamente cómo utilizar estas clases.
Parámetros de entrada del indicador ColorXADX:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3; // Método de suavizado del histograma input int ADX_Period =14; // Periodo de suavizado XMA input int ADX_Phase=100; // Periodo de suavizado XMA [-100...+100] input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // Precio aplicado input int Shift=0; // Desplazamiento horizontal del indicador en barras input int ExtraHighLevel=60; // Nivel máximo de la tendencia input int HighLevel=40; // Nivel de tendencia fuerte input int LowLevel=20; // Nivel de tendencia débil input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Estilo de línea de los niveles input color LevelColor=Blue; // Color de los niveles input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1; // Anchura de los niveles
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/586
Media móvil con el algoritmo de regresión lineal.Línea de color NRTR
Indicador Nick Rypock Trailing Reverse (NRTR).
El indicador se basa en la comparación de las señales del oscilador JJRSX y la media móvil XMA, que trabajan en diferentes marcos de tiempo -el actual (marco temporal del gráfico) y los superiores.JFatlAcceleration_HTF
El indicador JFatlAcceleration muestra la dirección de la aceleración del precio de un marco temporal grande en otro más pequeño.