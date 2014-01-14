J. Welles Wilder desarrolló el Average Directional Index (ADX) -Índice Direccional Medio- para determinar la estabilidad de una tendencia.

El ADX permite analizar las tendencias de los mercados, incluido el mercado FOREX, y tomar decisiones de trading.

Sin embargo, el aspecto visual de este indicador deja mucho que desear, y no es del todo conveniente.

Por esta razón se ha creado el indicador ColorXADX.mq5. En este indicador, pues, cuyo objetivo es mejorar el aspecto visual, las líneas +DI y -DI se dibujan con el estilo DRAW_FILLING, y se pintan de un color cambiante que depende de la dirección actual de la tendencia; la anchura de la nube es proporcional a la potencia de la tendencia. La línea ADX se traza punteada, y su color depende de la potencia de la tendencia definida por la ubicación de estos puntos con respecto a los niveles cuyos valores se establecen en la configuración.

Los indicadores se construyen mediante un suavizado universal de dos promedios. Cada uno de estos promedios se puede seleccionar de la docena de variantes posibles:



SMA - media móvil simple; EMA - media móvil exponencial; SMMA - media móvil suavizada; LWMA - media móvil ponderada lineal; JJMA - media adaptativa JMA; JurX - suavizado ultralineal; ParMA - suavizado parabólico; T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson; VIDYA - suavizado con el algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman.

Cabe señalar que el parámetro Phase tiene un significado completamente distinto en los diferentes algoritmos de suavizado.



En JMA, Phase es una variable externa cuyo valor varía entre -100 y +100.

En T3 es un ratio de suavizado multiplicado por 100, para una visualización mejor;

Para VIDYA es un periodo CMO, para AMA es un periodo EMA lento;

Para AMA, el periodo EMA rápido es un valor fijo que vale 2 de forma predeterminada. En AMA, el ratio de elevar a la potencia también es igual a 2.

Los indicadores hacen uso de las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en terminal_data_folder\MQL5\Include). El artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers" describe detalladamente cómo utilizar estas clases.

Parámetros de entrada del indicador ColorXADX: