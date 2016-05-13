CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_ColorXADX - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
874
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
exp_colorxadx.mq5 (7.84 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
colorxadx.mq5 (12.34 KB) ansehen
ZIP herunterladen
Das Exp_ColorXADX Handelssystem basiert auf Änderung der Trendrichtung und Stärke des Trends welche durch den ColorXADX Indikator dargestellt wird. Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn sich die Farbe der Wolke des "XDi" Indikators ändert.

Um eine Auslösung von Signalen des Expert Advisors in Seitwärtsbewegungen zu verhindern, wurde die Fähigkeit hinzugefügt, die Trendstärke zu bestimmen deren Level festlegt, ob genug Trendstärke vorliegt, um eine Position zu öffnen. Filterung von Deals durch die Eingabeparameter dieses Indikators: 

input int ExtraHighLevel=30; //Trendlevel genug um Position zu öffnen 

Die Filterung der Deals wird nur beim Einstieg ausgeführt, Ausstiege erfolgen ohne Filterung.

Speichern Sie die compilierte ColorXADX.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

 Testergebnise für 20144 für USDCHF H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1384

WcciPatterns WcciPatterns

Der Woodies CCI Patterns Indikator

DecEMA DecEMA

Der gleitende Durchschnitt der sich selbst durch eine lineare Kombination von EMA Glättungsperioden des Exponential Moving Average (EMA) darstellt.

Klasse zum Zeichnen des RSI unter Verwendung des Ringbuffers Klasse zum Zeichnen des RSI unter Verwendung des Ringbuffers

Die Klasse wurde zur Berechnung des technischen Indikators Relative Strength Index (Relative Strength Index, RSI) unter Verwendung des Algorithmus des Ringbuffers entwickelt.

T3MACO T3MACO

Oszillator, der die T3 Mittelung verwendet.