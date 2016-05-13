Das Exp_ColorXADX Handelssystem basiert auf Änderung der Trendrichtung und Stärke des Trends welche durch den ColorXADX Indikator dargestellt wird. Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn sich die Farbe der Wolke des "XDi" Indikators ändert.

Um eine Auslösung von Signalen des Expert Advisors in Seitwärtsbewegungen zu verhindern, wurde die Fähigkeit hinzugefügt, die Trendstärke zu bestimmen deren Level festlegt, ob genug Trendstärke vorliegt, um eine Position zu öffnen. Filterung von Deals durch die Eingabeparameter dieses Indikators:

input int ExtraHighLevel= 30 ;

Die Filterung der Deals wird nur beim Einstieg ausgeführt, Ausstiege erfolgen ohne Filterung.

Speichern Sie die compilierte ColorXADX.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnise für 20144 für USDCHF H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse