CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

J_TPO_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1784
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор J_TPO с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора J_TPO.mq5.

Рис.1. Индикатор J_TPO_HTF

Рис.1. Индикатор J_TPO_HTF

J2JMASign J2JMASign

Семафорный сигнальный индикатор, основанный на изменении направления скользящей средней J2JMA.

J2JMACandle J2JMACandle

Индикатор J2JMA в свечном виде.

ColorZerolagJJRSX ColorZerolagJJRSX

Этот аналог осциллятора JJRSX формирует свои показания, используя пять индикаторов JJRSX.

ColorSchaffJJRSXTrendCycle ColorSchaffJJRSXTrendCycle

Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами JJRSX.