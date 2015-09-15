Индикатор J2JMA в свечном виде.

Семафорный сигнальный индикатор, основанный на изменении направления скользящей средней J2JMA.

Этот аналог осциллятора JJRSX формирует свои показания, используя пять индикаторов JJRSX.

Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами JJRSX.