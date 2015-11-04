代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

J_TPO_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
978
等级:
(18)
已发布:
已更新:
j_tpo.mq5 (12.32 KB) 预览
j_tpo_htf.mq5 (8.56 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标 J_TPO 在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 J_TPO.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. J_TPO_HTF 指标

图例.1. J_TPO_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13837

J2JMASign J2JMASign

信号量指标，当 J2JMA 均线改变方向时触发。

J2JMACandle J2JMACandle

指标 J2JMA 以蜡烛条序列的形式实现。

ColorZerolagJJRSX ColorZerolagJJRSX

此为 JJRSX 振荡器的变种, 计算基于五条 JJRSX 指标。

ColorSchaffJJRSXTrendCycle ColorSchaffJJRSXTrendCycle

此 Schaff 趋势周期指标基于两条不同周期的 JJRSX 振荡器。