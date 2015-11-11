CodeBaseSecciones
J2JMACandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
839
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
j2jma.mq5 (7.36 KB) ver
j2jmacandle.mq5 (7.36 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador J2JMA en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo J2JMA de las series temporales de precio existentes.

En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador J2JMA.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Рис.1.Indicador J2JMACandle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13835

