Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
J2JMACandle - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 839
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador J2JMA en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo J2JMA de las series temporales de precio existentes.
En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador J2JMA.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Рис.1.Indicador J2JMACandle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13835
Indicador ColorJ2JMA con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.ColorJ2JMA_HTF
Indicador ColorJ2JMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.