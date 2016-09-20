CodeBaseKategorien
J_TPO_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
j_tpo.mq5 (12.32 KB) ansehen
j_tpo_htf.mq5 (8.56 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
Der Indikator  J_TPO mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator J_TPO.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator J_TPO_HTF

J2JMASign J2JMASign

Der Semaphore Signalindikator, der aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des gleitenden Mittelwertes J2JMA gebaut wurde.

J2JMACandle J2JMACandle

Der Indikator J2JMA in einer Kerzen-Form.

ColorZerolagJJRSX ColorZerolagJJRSX

Das ist das Analoge des Oszillators JJRSX, erzeugt seine Messwerte unter Verwendung von fünf Indikatoren JJRSX.

ColorSchaffJJRSXTrendCycle ColorSchaffJJRSXTrendCycle

Der Indikator Schaff Trend Cycle, wurde aufgrund der Differenz zwischen zwei unterschiedlichen Perioden von Oszillatoren JJRSX.