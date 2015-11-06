Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
J_TPO_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 1096
O indicador J_TPO com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (prazo)
Este indicador requer o arquivo do indicador J_TPO.mq5. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador J_TPO_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13837
