J2JMASign - MetaTrader 5のためのインディケータ
J2JMA 移動平均が方向を変えるときにトリガされるセマフォシグナル指標
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリのCJJMAクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 J2JMASign指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13836
