コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

J2JMASign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
803
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
j2jmasign.mq5 (9.23 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

J2JMA 移動平均が方向を変えるときにトリガされるセマフォシグナル指標

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリのCJJMAクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。


図1　J2JMASign指標

図1　J2JMASign指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13836

J2JMACandle J2JMACandle

ローソク足のシーケンスとして実装されたJ2JMA指標。

ColorJ2JMAStDev ColorJ2JMAStDev

標準偏差アルゴリズムに基いた、色付きのドットを用いた追加的なトレンドの強さの指標を持つColorJ2JMA指標です。

J_TPO_HTF J_TPO_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むJ_TPO指標

ColorZerolagJJRSX ColorZerolagJJRSX

このJJRSXオシレータバリアントは5つのJJRSX指標に基づいて計算されます。