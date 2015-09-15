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Индикаторы

J2JMASign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2049
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Семафорный сигнальный индикатор, основанный на изменении направления скользящей средней J2JMA.

Индикатор использует класс CJJMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор J2JMASign

Рис.1. Индикатор J2JMASign

J2JMACandle J2JMACandle

Индикатор J2JMA в свечном виде.

ColorJ2JMAStDev ColorJ2JMAStDev

Индикатор ColorJ2JMA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

J_TPO_HTF J_TPO_HTF

Индикатор J_TPO с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorZerolagJJRSX ColorZerolagJJRSX

Этот аналог осциллятора JJRSX формирует свои показания, используя пять индикаторов JJRSX.