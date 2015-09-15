Семафорный сигнальный индикатор, основанный на изменении направления скользящей средней J2JMA.

Индикатор использует класс CJJMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор J2JMASign