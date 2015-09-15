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J2JMASign - индикатор для MetaTrader 5
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Семафорный сигнальный индикатор, основанный на изменении направления скользящей средней J2JMA.
Индикатор использует класс CJJMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор J2JMASign
J2JMACandle
Индикатор J2JMA в свечном виде.ColorJ2JMAStDev
Индикатор ColorJ2JMA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.
J_TPO_HTF
Индикатор J_TPO с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorZerolagJJRSX
Этот аналог осциллятора JJRSX формирует свои показания, используя пять индикаторов JJRSX.