信号量指标，当 J2JMA 均线改变方向时触发。
指标使用的 CJJMA 类来自 SmoothAlgorithms.mqh 库 (将之拷贝至 <终端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1. J2JMASign 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13836
