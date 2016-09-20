Der Semaphore Signalindikator, der aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des gleitenden Mittelwertes J2JMA gebaut wurde.

Der Indikator verwendet die Klasse CJJMA der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator J2JMASign