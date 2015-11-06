Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
J2JMASign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1216
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador de sinal Semaphore é ativado quando a média móvel J2JMA muda de direção.
O indicador usa a classe CJJMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-la para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Séries de Preço Médio para Cálculos Intermediários Sem Utilizar Buffers Adicionais"".
Fig.1. O indicador J2JMASign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13836
O indicador J2JMA implementado como uma sequência de candles.ColorJ2JMAStDev
O indicador ColorJ2JMA mostrando a força adicional da tendência usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.
O indicador J_TPO com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.ColorZerolagJJRSX
Esta variante do oscilador JJRSX é calculada com base em cinco indicadores JJRSX.