O indicador de sinal Semaphore é ativado quando a média móvel J2JMA muda de direção.

O indicador usa a classe CJJMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-la para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Séries de Preço Médio para Cálculos Intermediários Sem Utilizar Buffers Adicionais"".

Fig.1. O indicador J2JMASign