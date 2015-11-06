CodeBaseSeções
J2JMASign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1216
(19)
O indicador de sinal Semaphore é ativado quando a média móvel J2JMA muda de direção.

O indicador usa a classe CJJMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-la para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Séries de Preço Médio para Cálculos Intermediários Sem Utilizar Buffers Adicionais"".

Fig.1. O indicador J2JMASign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13836

