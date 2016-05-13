CodeBaseKategorien
Indikatoren

X-bars Fractals - Indikator für den MetaTrader 5

Serhii Ivanenko
Ansichten:
1737
Rating:
(40)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Er unterscheidet sich vom fractals Indikator durch folgendes:

  • Erlaubt das Zeichnen von Fraktalen mit jeder beliebigen Anzahl von Balken auf beiden Seiten des Fraktals;
  • Erlaubt das Zeichnen von sogenannten asymmetrischen Fraktalen indem verschiedene Anzahl von Balken auf der linken und rechten Seite des Extremums angezeigt werden.

Fraktal mit 10 Balken (links) und 5 Balken (rechts):

X-bars Fractals (leftSide =10, rightSide = 5)

Empfehlungen:

  • Der Indikator zeigt mit einem großen Parameter perfekt definierte globale Minima/Maxima die signifikante Unterstützungs/Widerstandslevels sein können, wie auch Punkte um Trendlinien zu zeichnen (was zum Beispiel im Indikator automatic trend lines verwendet wurde);
  • Asymmetriche Parameter filtern gut Fraktale die unwahrscheinlich lokale Minima/Maxima sind. Um sicherzugehen, können sie zum Beispiel, die Parameter (2, 2) verwenden, die identisch mit den Standardfraktalen sind - und dann die Parameter (7, 2).

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1381

