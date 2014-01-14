Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
X-bars Fractals - indicador para MetaTrader 5
3790
Ele difere do indicador fractals no seguinte:
- O indicador fractals permite desenhar com qualquer número de barras de cada lado do fractal;
- permite desenhar os chamados fractais assimétricos, exibindo um número diferente de barras à esquerda e à direita do extremo.
O fractal com lados de 10 (à esquerda) e 5 (à direita):
Recomendações:
- O indicador com grandes lados de parâmetro define perfeitamente a mínima/máxima global, que pode ser significativo para os níveis de suporte/resistência, bem como desenhar os pontos de linhas de tendência (por exemplo, o que foi utilizado no indicador das linhas de tendência automáticas);
- Parâmetros Assimétricos dos fractais são bons filtros, pois não são suscetíveis as mínimas/máximas locais. Por exemplo, para se certificar você pode fazer uma comparação dos parâmetros parâmetro (7,2) com os parâmetros (2,2), idênticos ao padrão normal do indicador.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1381
