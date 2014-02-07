请观看如何免费下载自动交易
它与分形指标的区别如下:
- 允许在分形任何一侧任何柱数处绘制分形;
- 允许不对称分形, 在极值左右显示不同柱数.
分形两边有 10 (左侧t) 和 5 (右侧)个柱:
推荐:
- 使用大边界值的本指标定义了全局的最小/最大值, 可以是支撑/阻力水平, 以及绘制趋势线的点(例如我们在 自动趋势线中使用的那样);
- 非对称参数的过滤分形不大可能是局部的最小/最大值. 为了确认指标, 您可以比较, 例如参数 (2, 2), 与标准分形指标相同, 以及参数 (7, 2).
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1381
本例用于操作CSV文件和表格
CSV 文件用于写经济新闻, 但是有个问题, 终端无法区分行数, 特别是操作CSV文件时的数字. 这就是为什么分享我分享解决此问题的方案.CArrayRing256 环形缓冲区简化类
本类是 CArrayRing 类的简化版本: 它预定义了 256 个元素的固定大小, 它更快, 并且允许在EA交易或指标中作为迷你时间序列, 指标迷你缓冲区, 以及用于保存中间过程流数据的小缓冲区.
使用环形缓冲区绘制RSI指标的类
本类设计为使用环形缓冲区算法计算相对强弱指数技术指标 (Relative Strength Index, RSI).使用环形缓冲区绘制MFI指标的类
本类设计为使用环形缓冲区算法计算资金流指数技术指标(Money Flow Index, MFI).