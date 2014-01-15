El Asesor Experto Exp_Bezier se basa en el cambio de dirección de una curva de Bézier universal. La señal de compraventa se produce cuando la barra se está cerrando, siempre que la dirección de la curva haya cambiado.

Para poder operar con este Asesor Experto hay que poner el archivo compilado del indicador Bezier.ex5 en terminal_data_directory\MQL5\Indicators.

Las pruebas que se muestran a continuación se han ejecutado con los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante las pruebas no se han utilizado Stop Loss ni Take Profit.



Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

Resultados de las pruebas para AUDUSD H4 en 2011:

Fig. 2. Resultados de las pruebas