Cuando aparece una nueva barra, el indicador define puntos para dibujar líneas de tendencia, y si las coordenadas de los puntos cambian, las líneas son redibujadas. Al determinar los puntos, se ignora la barra actual. La línea de soporte se dibuja en el mínimo, la de resistencia en el máximo. El indicador determina los puntos de dos formas. Ambas formas se describen más abajo, tomando como ejemplo las líneas de soporte.

Parámetros principales:

InpLineType - Tipo de línea

InpLeftExmSide - Lado del extremo izquierdo* (Tipo 1, 2)

InpRightExmSide - Lado del extremo derecho (Tipo 1)

InpFromCurrent - Desplazamiento desde la barra actual (Tipo 2)

InpPrevExmBar - Considerar la barra anterior al extremo (Tipo 2)





Tipo 1. Usando dos extremos.

Desde la penúltima barra se "mueve" hacia la izquierda y busca el primer (derecho) punto-extremo con InpRightExmSide barras a cada lado. Desde el primer punto nuevamente nos "movemos" hacia la izquierda y localizamos el segundo (izquierdo) punto-extremo con InpLeftExmSide barras a cada lado. Dibujamos la línea de tendencia.









Tipo 2. Extremo y delta.

Desde la penúltima barra nos "movemos" hacia la izquierda y localizamos el segundo (izquierdo) punto-extremo con InpLeftExmSide a cada lado. Comenzando en InpFromCurrent barras desde la actual y hasta llegar al segundo punto extremo, buscamos la barra con el menor delta**. Hay dos variantres posibles: tener o no tener en cuenta la barra siguiente a la derecha del segundo punto.

Dibujamos la línea de tendencia.

а) Las líneas se dibujan teniendo en cuenta la barra siguiente por la derecha al punto izquierdo.











а) Las líneas se dibujan sin tener en cuenta la barra siguiente por la derecha al punto izquierdo.









*Se considera extremo una barra que tiene a ambos lados N barras con mínimos más altos y máximos más bajos. De hecho, el extremo es practicamente idéntico al fractal de N barras.

**Delta se calcula mediante la siguiente fórmula:

para soporte: (precio derecho - precio izquierdo) / (ìndice de la barra derecha - índice de la barra izquierda)

para resistencia: (precio izquierdo - precio derecho) / (índice de la barra derecha - índice de la barra izquierda)

Recomendaciones: