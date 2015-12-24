Solo se puede tener un viaje seguro por un camino en el que las líneas estén bien marcadas y donde las señales de tráfico sean las correctas.

En el indicador se muestran:

las ondas de impulso (líneas oblicuas gruesas);

ondas correctivas (líneas oblicuas finas);

serie de ondas hacia arriba (color azul);

serie de ondas hacia abajo (color violeta);

longitudes de la serie de ondas (cifras cerca de la cima del zig-zag);

niveles de ruptura de la serie de ondas (líneas cortas verdes y rojas);

objetivos para la toma de beneficios (retícula de Fibonacci desde la línea del comienzo de la serie de ondas).

El zig-zag no es estándar, la idea de su construcción se ha tomado de la teoría de Stanislav Chuvashov (se puede ver, por ejemplo, aquí).

Las cifras verdes son las fractales temporales que pueden cambiar con el posterior movimiento del precio.

En los parámetros de entrada se puede cambiar la cantidad de barras mostradas de zig-zag (Max_Bars), los colores de las líneas y las cifras, así como elegir los modos de representación del indicador.

He añadido el archivo Road_Map_v04.mq4. Se han corregidos ciertos errores menores, y se ha cambiado por completo la lógica para aumentar la velocidad del funcionamiento.