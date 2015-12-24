Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RSI_Expert - Asesor Experto para MetaTrader 4
Asesor sencillo sobre la base de RSI.
La estrategia aquí es bastante simple:
- Al cruzarse el nivel inferior de RSI de abajo hacia arriba, se abre la operación BUY.
- Al cruzarse el nivel superior de RSI de arriba hacia abajo, se abre la operación SELL.
El tamaño del lote es fijo y se establece en los ajustes (Lote). Asimismo, se pueden indicar los Stop Loss y Take Profit necesarios.
Dado que en el proceso de formación de la vela el indicador puede cruzar temporalmente alguno de los niveles (superior o inferior), la señal comercial se comprueba en la vela cerrada y, consecuentemente, la operación se abrirá en la apertura de la siguiente vela. Pero con el cierre sucede algo más interesante: básicamente, las operaciones se cierran al aparecer la señal opuesta. En consonancia, si hay operaciones de compra abiertas y aparece la señal de venta, todas las operaciones de compra se cerrarán y se abrirá una operación de venta.
Sin embargo, si una operación de compra tiene establecido stop-loss y su cierre da beneficio o simplemente lleva la operación a cero, entonces la operación no se cerrará (el swap aquí no se tiene en cuenta), exactamente igual sucederá con las operaciones de venta. Esto es muy cómodo al activar el trailing-stop, para lo cual es suficiente indicar en el ajuste correspondiente del asesor un valor mayor o igual al nivel de stop-loss/take-profit mínimo permitido.
¡Importante!
Por supuesto que no se trata de un robot comercial de la clase "lo inicio y me olvido", su esencia es la investigación del mercado y del indicador RSI.
