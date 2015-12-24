Asesor sencillo sobre la base de RSI.



La estrategia aquí es bastante simple:

Al cruzarse el nivel inferior de RSI de abajo hacia arriba, se abre la operación BUY.

Al cruzarse el nivel superior de RSI de arriba hacia abajo, se abre la operación SELL.

El tamaño del lote es fijo y se establece en los ajustes (Lote). Asimismo, se pueden indicar los Stop Loss y Take Profit necesarios.

Dado que en el proceso de formación de la vela el indicador puede cruzar temporalmente alguno de los niveles (superior o inferior), la señal comercial se comprueba en la vela cerrada y, consecuentemente, la operación se abrirá en la apertura de la siguiente vela. Pero con el cierre sucede algo más interesante: básicamente, las operaciones se cierran al aparecer la señal opuesta. En consonancia, si hay operaciones de compra abiertas y aparece la señal de venta, todas las operaciones de compra se cerrarán y se abrirá una operación de venta.

Sin embargo, si una operación de compra tiene establecido stop-loss y su cierre da beneficio o simplemente lleva la operación a cero, entonces la operación no se cerrará (el swap aquí no se tiene en cuenta), exactamente igual sucederá con las operaciones de venta. Esto es muy cómodo al activar el trailing-stop, para lo cual es suficiente indicar en el ajuste correspondiente del asesor un valor mayor o igual al nivel de stop-loss/take-profit mínimo permitido.

¡Importante!

Por supuesto que no se trata de un robot comercial de la clase "lo inicio y me olvido", su esencia es la investigación del mercado y del indicador RSI.

¡Puede contactar conmigo sin ningún problema para consultar cuestiones serias del funcionamiento y perfeccionamiento del asesor, estaré muy contento de ayudarle!