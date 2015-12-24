CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

RSI_Expert - Asesor Experto para MetaTrader 4

Aleksey Cherbaev | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1459
Ranking:
(32)
Publicado:
Actualizado:
rsi_expert.mq4 (10.95 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Asesor sencillo sobre la base de RSI.

La estrategia aquí es bastante simple:

  • Al cruzarse el nivel inferior de RSI de abajo hacia arriba, se abre la operación BUY.
  • Al cruzarse el nivel superior de RSI de arriba hacia abajo, se abre la operación SELL.

El tamaño del lote es fijo y se establece en los ajustes (Lote). Asimismo, se pueden indicar los Stop Loss y Take Profit necesarios.

Dado que en el proceso de formación de la vela el indicador puede cruzar temporalmente alguno de los niveles (superior o inferior), la señal comercial se comprueba en la vela cerrada y, consecuentemente, la operación se abrirá en la apertura de la siguiente vela. Pero con el cierre sucede algo más interesante: básicamente, las operaciones se cierran al aparecer la señal opuesta. En consonancia, si hay operaciones de compra abiertas y aparece la señal de venta, todas las operaciones de compra se cerrarán y se abrirá una operación de venta.

Sin embargo, si una operación de compra tiene establecido stop-loss y su cierre da beneficio o simplemente lleva la operación a cero, entonces la operación no se cerrará (el swap aquí no se tiene en cuenta), exactamente igual sucederá con las operaciones de venta. Esto es muy cómodo al activar el trailing-stop, para lo cual es suficiente indicar en el ajuste correspondiente del asesor un valor mayor o igual al nivel de stop-loss/take-profit mínimo permitido.

¡Importante!

Por supuesto que no se trata de un robot comercial de la clase "lo inicio y me olvido", su esencia es la investigación del mercado y del indicador RSI.

¡Puede contactar conmigo sin ningún problema para consultar cuestiones serias del funcionamiento y perfeccionamiento del asesor, estaré muy contento de ayudarle!

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13809

Road Map Road Map

El indicador muestra una serie de ondas, puntos de ruptura y objetivos para la toma de beneficios.

Semáforo, el asesor de estrategia de tendencia Semáforo, el asesor de estrategia de tendencia

Estrategia de tendencia basada en medias móviles con colores como los del semáforo. El asesor se ha escrito para poner a prueba la estrategia de la historia y elegir los parámetros de funcionamiento.

Trailing-stop virtual Trailing-stop virtual

El trailing-stop virtual puede establecer stop-loss, take-profit y realizar el trailing de una orden de tal forma que los stops no sean visibles por el bróker.

Simple Williams Simple Williams

Experto basado en el libro de Bill Williams "Nuevas dimensiones de trading".