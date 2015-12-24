Mira cómo descargar robots gratis
Price Channel Central - indicador para MetaTrader 4
Indicador de canal.
- La línea superior del canal es el valor máximo de la barra tras una cierta cantidad de las mismas.
- La línea inferior del canal es el valor mínimo de la barra tras una cierta cantidad de las mismas.
- La línea media del canal es el valor medio entre las líneas superior e inferior.
El indicador muestra también los niveles actuales del canal, en forma de marcas de precio y el tipo de señal para la toma de decisiones comerciales.
Ajustes del indicador:
- Bars_Count — cantidad de barras en las que se realiza la búsqueda de los valores máximo y mínimo de las barras.
Derivative
El indicador realiza el cálculo del precio derivado.Detección de divergencias
Búsqueda y representación de divergencias de diferentes clases, basándose en los datos del indicador base.
Semáforo, el asesor de estrategia de tendencia
Estrategia de tendencia basada en medias móviles con colores como los del semáforo. El asesor se ha escrito para poner a prueba la estrategia de la historia y elegir los parámetros de funcionamiento.Road Map
El indicador muestra una serie de ondas, puntos de ruptura y objetivos para la toma de beneficios.