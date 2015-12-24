CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Price Channel Central - indicador para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1443
Ranking:
(28)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador de canal.

  • La línea superior del canal es el valor máximo de la barra tras una cierta cantidad de las mismas.
  • La línea inferior del canal es el valor mínimo de la barra tras una cierta cantidad de las mismas.
  • La línea media del canal es el valor medio entre las líneas superior e inferior.

El indicador muestra también los niveles actuales del canal, en forma de marcas de precio y el tipo de señal para la toma de decisiones comerciales.

Ajustes del indicador:

  • Bars_Count — cantidad de barras en las que se realiza la búsqueda de los valores máximo y mínimo de las barras.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13801

Derivative Derivative

El indicador realiza el cálculo del precio derivado.

Detección de divergencias Detección de divergencias

Búsqueda y representación de divergencias de diferentes clases, basándose en los datos del indicador base.

Semáforo, el asesor de estrategia de tendencia Semáforo, el asesor de estrategia de tendencia

Estrategia de tendencia basada en medias móviles con colores como los del semáforo. El asesor se ha escrito para poner a prueba la estrategia de la historia y elegir los parámetros de funcionamiento.

Road Map Road Map

El indicador muestra una serie de ondas, puntos de ruptura y objetivos para la toma de beneficios.