Uma viagem segura somente é possível numa estrada com sinais de trânsito bem visíveis.

O indicador mostra:

ondas de impulso (linhas inclinadas e em negrito);

ondas corretivas (linhas inclinadas e finas);

séries de ondas de alta (cor azul);

séries de ondas de baixa (cor roxa);

comprimento das séries de ondas (os números perto dos vértices do Zig Zag);

níveis de rompimento das séries de ondas (linhas verdes e vermelhas);

metas para o Take Profit (a grade Fibonacci desde o início das séries das ondas).

O Zig Zag é não-padrão, a idéia para plotagem das linhas foi idealizada a partir da teoria de onda de Stanislav Chuvashov (que pode ser visto Aqui).

Os números verdes são os fractais de tempo que podem mudar em mais movimentos dos preços.

Nos parâmetros de entrada é possível a alterar o número de barras de saída Zig Zag(Max_Bars), as cores das linhas e dos números, bem como os modos de exibição do indicador.

O arquivo Road_Map_v04.mq4 foi adicionado. Alguns erros menores foram corrigidos, a lógica foi completamente transformada para aumentar a velocidade.