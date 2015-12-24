Estrategia de tendencia basada en medias móviles con colores como los del semáforo. El asesor se ha escrito para poner a prueba la estrategia de la historia y elegir los parámetros de funcionamiento.

La estrategia consta de un indicador: Moving Average con 5 parámetros diferentes:

Roja — periodo 120, método Simple, aplicar a Close;

— periodo 120, método Simple, aplicar a Close; Amarilla — periodo 55, método Simple, aplicar a Close;

— periodo 55, método Simple, aplicar a Close; Verde — periodo 5, método Exponential, aplicar a Close;

— periodo 5, método Exponential, aplicar a Close; Azul punteada — periodo 24, método Exponential, aplicar a High;

— periodo 24, método Exponential, aplicar a High; Marrón punteada — periodo 24, método Exponential, aplicar a Low.

La señal de compra se forma cuando las medias móviles se ponen en el siguiente orden de arriba a abajo: Verde – Amarilla – Roja.

La señal de venta se forma cuando los indicadores resultan en el orden inverso: Roja – Amarilla – Verde.

Además, el precio se encuentra fuera del corredor entre las medias móviles punteadas azul y marrón.

Señal de venta

El asesor abre las señales según la estrategia. El Take-profit y el stop-loss se esteblecen en los parámetros de origen. La apertura de la operación puede tener lugar de 2 modos: al coincidir todas las señales en la vela actual o al principio de la siguiente. Se determina con el parámetro TimeOpenBar. El cierre de la operación tiene lugar según el take-profit, el stop-loss o al cruzarse las medias móviles verde y amarilla. El cierre de la operación con el cruzamiento se determina con el parámetro CloseProfit. El propio cierre al cruzarse las medias verde y amarilla puede suceder en la vela actual o al principio de la siguiente, y se determina con el parámetro TimeCloseBar.

La tarea de procesar el evento en la vela actual o después de su cierre en la vela siguiente influye intensamente en los resultados de los tests y se determina con la recepción de nuestras señales de la posición de las medias móviles en el momento actual o sobre la historia cuando esta se dé. Las medias móviles, mientras la vela no esté cerrada, pueden redibujarse y dar señales falsas.

El modo "Estilo de comercio" se determina mediante el parámetro StyleTrade. Comercio agresivo: es la apertura de una nueva operación según la estrategia después de que el precio entre en el corredor entre las móviles azul y marrón. Comercio conservador: el precio ha entrado en el corredor entre las móviles roja y amarilla. Influye en la cantidad de posiciones abiertas por el asesor. Todos los parámetros se activan con las cifras: 0 — parámetro desactivado, 1 — parámetro activado (puede ser cualquier cifra, excepto el 0). Se ha hecho así para que sea más cómodo testar el asesor en el simulador de estrategias.

El cálculo del volumen de MM es bienvenido de forma estándar, dependiendo del riesgo elegido.

Esta descripción de los ajustes del asesor y su influencia en los resultados de los tests se muestra en el vídeo.





Periodo de funcionamiento recomendado — H1. El asesor muestra una dinámica positiva en las parejas de divisas GBPUSD, EURUSD, EURGBP en el mercado actual en el año 2015.

Test con la pareja GBPUSD:





Test con la pareja EURGBP:





El asesor puede comerciar sin stop-loss y/o take-profit con el parámetro CloseProfit activado, pudiendo tomar de la tendencia en este caso hasta el 70% del movimiento. Test con la pareja EURUSD sin take-profit y stop-loss:

Importante:

No se trata de un robot comercial del tipo "lo inicio y me olvido, llego, lo quito y me vuelvo a olvidar".

Las posiciones se abren — el precio ha estado en el corredor (parámetro StyleTrade) — ha salido del corredor — las señales han coincidido — la posición se ha abierto.

En algunas parejas de divisas y con otra volatilidad del mercado, el asesor puede mermar el depósito.

Elaboración definitiva:

En la versión m00013 se ha añadido trailing-stop según la media móvil. Por defecto, se ha establecido el periodo 85, pero se puede cambiar en el bloque de ajustes del terminal. Cuanto menor sea el periodo, más rápido saldrá la operación a ausencia de pérdidas, pero con esto se pierde la mayor parte de la tendencia. Y al revés, los valores grandes permiten coger la tendencia casi completa.