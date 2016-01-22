一路平安只可能发生在具有良好标记和正确路标的道路上。

指标显示:

脉冲波浪 (粗体斜线);

调整波浪 (细斜线);

上升波浪序列 (蓝色);

下降波浪序列 (紫色);

波浪序列长度 (之字折线顶点附近的数量);

波浪序列突破级别 (绿色短线和红线);

止盈目标 (自波浪序列开始的斐波那契级数)。

之字折线是非标准的, 绘制思路取自 Stanislav Chuvashov 的波浪理论 (可在 此处 阅览)。

绿色数字是未来价格走势可能改变的时间分形。

在输入参数里可以修改输出之字折线的柱线数量 (Max_Bars), 线颜色和数量, 还有指标显示模式。

Road_Map_v04.mq4 文件已经添加。修复一些小瑕疵, 逻辑彻底修改以便提高速度。