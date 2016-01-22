请观看如何免费下载自动交易
一路平安只可能发生在具有良好标记和正确路标的道路上。
指标显示:
- 脉冲波浪 (粗体斜线);
- 调整波浪 (细斜线);
- 上升波浪序列 (蓝色);
- 下降波浪序列 (紫色);
- 波浪序列长度 (之字折线顶点附近的数量);
- 波浪序列突破级别 (绿色短线和红线);
- 止盈目标 (自波浪序列开始的斐波那契级数)。
之字折线是非标准的, 绘制思路取自 Stanislav Chuvashov 的波浪理论 (可在 此处 阅览)。
绿色数字是未来价格走势可能改变的时间分形。
在输入参数里可以修改输出之字折线的柱线数量 (Max_Bars), 线颜色和数量, 还有指标显示模式。
Road_Map_v04.mq4 文件已经添加。修复一些小瑕疵, 逻辑彻底修改以便提高速度。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13800
