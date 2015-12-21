無料でロボットをダウンロードする方法を見る
安全な旅は、良い道標と正しい道路標識のある道に沿ってこそ可能になります。
インディケータでは以下の物が表示されます：
- インパルス派（太斜線）
- 矯正派（細斜線）
- 上向きの波の組（青色）
- 下向きの波の組み（紫色）
- 一連の波の長さ（ジグザグの頂点に近い数値）
- 一連の波のブレイクスルーレベル（短い緑と赤色のライン）
- 利益獲得の目標（一連の波の始りのラインからのフィボナッチグリッド）
規格外のジグザグの構成アイディアは、チュワショフ・スタニスラフ氏の波動説から引用しています。（こちらからご覧いただけます）
緑色の数字は、これからの価格の変動時に変化する仮のフラクタルです。
入力パラメータでは、ジグザグ(Max_Bars)バーの出力数やラインと数字の色を変更することができ、インディケータの表示モードを選択することができます。
Road_Map_v04.mq4ファイルを追加しました。小さいエラーを修正し、動作を速めるためにロジックが変更されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13800
