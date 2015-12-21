安全な旅は、良い道標と正しい道路標識のある道に沿ってこそ可能になります。

インディケータでは以下の物が表示されます：

インパルス派（太斜線）

矯正派（細斜線）

上向きの波の組（青色）

下向きの波の組み（紫色）

一連の波の長さ（ジグザグの頂点に近い数値）

一連の波のブレイクスルーレベル（短い緑と赤色のライン）

利益獲得の目標（一連の波の始りのラインからのフィボナッチグリッド）

規格外のジグザグの構成アイディアは、チュワショフ・スタニスラフ氏の波動説から引用しています。（こちらからご覧いただけます）

緑色の数字は、これからの価格の変動時に変化する仮のフラクタルです。

入力パラメータでは、ジグザグ(Max_Bars)バーの出力数やラインと数字の色を変更することができ、インディケータの表示モードを選択することができます。

Road_Map_v04.mq4ファイルを追加しました。小さいエラーを修正し、動作を速めるためにロジックが変更されました。