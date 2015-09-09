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Road Map - индикатор для MetaTrader 4
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Безопасное путешествие возможно только по дороге с хорошей разметкой и правильными дорожными знаками.
В индикаторе показаны:
- импульсные волны (жирные наклонные линии);
- коррекционные волны (тонкие наклонные волны);
- серии волн вверх (синий цвет);
- серии волн вниз (фиолетовый цвет);
- длины серии волн (цифры около вершин зиг-зага);
- уровни пробоя серии волн (короткие зеленые и красные линии);
- цели для взятия прибыли (сетка Фибоначчи от линии начала серии волн).
Зиг-заг нестандартный, идея построения взята из волновой теории Станислава Чувашова (посмотреть её можно, например, здесь).
Зеленые цифры — это временные фракталы, которые могут измениться при дальнейшем движении цены.
Во входных параметрах можно изменить количество выводимых баров зиг-зага (Max_Bars), цвета линий и цифр, а также выбрать режимы отображения индикатора.
Добавил файл Road_Map_v04.mq4. Исправлены небольшие ошибки, полностью изменена логика для ускорения работы.
Поиск и отображение дивергенций различных классов на основании данных базового индикатора.OrderTimeAlert
Эксперт следит за рыночными ордерами и выдает звуковой сигнал по прошествии заданного времени с момента открытия ордера.
Индикатор выполняет вычисление производной цены.Советник по трендовой стратегии Светофор
Трендовая стратегия, основанная на скользящих средних с цветами, как у светофора. Цель написания советника — протестировать стратегию на истории и подобрать рабочие параметры.