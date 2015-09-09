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Индикаторы

Road Map - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Inkov
Evgeniy Inkov

Evgeniy Inkov

4.6 (36)
Профи МТ4.
Научу программировать на МТ4 любого !
Почта: ew123@mail.ru
1 продукт 24 кода 1 тема 237 комментариев
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26728
Рейтинг:
(60)
Опубликован:
Обновлен:
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Безопасное путешествие возможно только по дороге с хорошей разметкой и правильными дорожными знаками.

В индикаторе показаны:

  • импульсные волны (жирные наклонные линии);
  • коррекционные волны (тонкие наклонные волны);
  • серии волн вверх (синий цвет);
  • серии волн вниз (фиолетовый цвет);
  • длины серии волн (цифры около вершин зиг-зага);
  • уровни пробоя серии волн (короткие зеленые и красные линии);
  • цели для взятия прибыли (сетка Фибоначчи от линии начала серии волн).

Зиг-заг нестандартный, идея построения взята из волновой теории Станислава Чувашова (посмотреть её можно, например, здесь).

Зеленые цифры — это временные фракталы, которые могут измениться при дальнейшем движении цены.

Во входных параметрах можно изменить количество выводимых баров зиг-зага (Max_Bars), цвета линий и цифр, а также выбрать режимы отображения индикатора.

Добавил файл Road_Map_v04.mq4. Исправлены небольшие ошибки, полностью изменена логика для ускорения работы.

Обнаружение дивергенций Обнаружение дивергенций

Поиск и отображение дивергенций различных классов на основании данных базового индикатора.

OrderTimeAlert OrderTimeAlert

Эксперт следит за рыночными ордерами и выдает звуковой сигнал по прошествии заданного времени с момента открытия ордера.

Derivative Derivative

Индикатор выполняет вычисление производной цены.

Советник по трендовой стратегии Светофор Советник по трендовой стратегии Светофор

Трендовая стратегия, основанная на скользящих средних с цветами, как у светофора. Цель написания советника — протестировать стратегию на истории и подобрать рабочие параметры.