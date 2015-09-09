Безопасное путешествие возможно только по дороге с хорошей разметкой и правильными дорожными знаками.

В индикаторе показаны:

импульсные волны (жирные наклонные линии);

коррекционные волны (тонкие наклонные волны);

серии волн вверх (синий цвет);

серии волн вниз (фиолетовый цвет);

длины серии волн (цифры около вершин зиг-зага);

уровни пробоя серии волн (короткие зеленые и красные линии);

цели для взятия прибыли (сетка Фибоначчи от линии начала серии волн).

Зиг-заг нестандартный, идея построения взята из волновой теории Станислава Чувашова (посмотреть её можно, например, здесь).

Зеленые цифры — это временные фракталы, которые могут измениться при дальнейшем движении цены.

Во входных параметрах можно изменить количество выводимых баров зиг-зага (Max_Bars), цвета линий и цифр, а также выбрать режимы отображения индикатора.

Добавил файл Road_Map_v04.mq4. Исправлены небольшие ошибки, полностью изменена логика для ускорения работы.