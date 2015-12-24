El trailing-stop virtual puede establecer stop-loss, take-profit y realizar trailing de una orden de tal forma que los stops no sean visibles por el bróker, es decir, son establecidos, no en el propio centro de dealing, sino en la propia computadora de usted, y nadie, excepto su computadura y usted, tiene la posibilidad de ver sus planes.

Aparte de la invisibilidad, hay otra cosa muy útil: muchos brókers tienen spreads y niveles de establecimiento de stops muy altos. Pues ahora estos niveles no pueden perjudicarle de forma alguna, ya que el asesor simplemente los ignora.

En lo que respecta al stop-loss y al take-profit, creo que todo está ya claro. Solo voy a describir el trailing.

El trailing se gestiona mediante tres parámetros:

longitud del trail; beneficio mínimo para el comienzo; salto para el trailing.

El stop-loss virtual se alarga tras el precio a la distancia marcada por la longitud del trailing. Beneficio mínimo — marca el momento cuando empezamos a establecer el stop-loss virtual. Salto del trailing — dentro de cuánto desplazaremos el stop-loss virtual.

Supongamos que tenemos los valores 5, 2 y 3 respectivamente.

Cuando el beneficio de una orden alcance los 7 puntos, el stop-loss virtual se desplazará al precio de apertura de órdenes más los 2 puntos de beneficio mínimo. Si el precio pasa 3 puntos del lado del beneficio, el stop-loss se desplazará en 5 puntos de beneficio y así en lo sucesivo tras el precio a una distancia de 5 puntos. Si el precio se retrasa hasta el nivel del stop, la orden se cerrará.

Los stops del trailing se designan con líneas punteadas.

En perfeccionamientos sucesivos, planeo la posibilidad de desplazar las líneas de forma manual, para que se puedan corregir los stops mientras se trabaja. Asimismo, entre mis planes contemplo hacer una elaboración final de la cantidad de órdenes. Ahora solo es posible el funcionamiento correcto del trailing con una orden en cada dirección. A pesar de esto, el trailing no cerrará las posiciones con pérdidas, incluso si hay varias órdenes establecidas en ambas direcciones.

Para comprender el asesor de forma más rápida y simple, se lo puede instalar en el simulador y comprobar su funcionamiento en el modo visual.