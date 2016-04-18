Eine sichere Reise ist nur möglich, wenn die Straße gut markiert ist und eindeutige Schilder besitzt.

Der Indikator zeigt:

Impuls-Wellen (fette schräge linien);

Korrektur-Wellen (dünne schräge linien);

Aufwärtswellen-Serie (Blau);

Abwärtswellen-Serie (Lila);

Die Länge der Wellen-Serie (Die Zahlen in der Nähe der zigzag Scheitelpunkte);

Wellen-Serien mit Ausbruchsleveln (kurze grüne und rote linien);

Ziele für Take Profit (Das Fibonacci-Gitter vom Start der Wellen-Serie).

Der Zig Zag ist "non-standard". Die Idee für die Darstellung wurde der Wellentheorie von Stanislav Chuvashov entnommen (Sie kann hier nachgelesen werden).

Die Grünen Zahlen sind Zeit-Fraktale, welche sich mit der weiteren Kursbewegung verändern.

In den eingabeparametern können Sie die Anzahl der Zig Zag Bars verändern (Max_Bars), die Farben der Linien und Nummern, Sowie die Art wieder Indikator dargestellt wird (Display Modes).

Hinzugefügte Datei Road_Map_v04.mq4. Es wurden einige kleinere Fehler behoben und die Logik wurde komplett neu organisiert um die Geschwindigkeit zu erhöhen.