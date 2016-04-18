und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Road Map - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 2045
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Eine sichere Reise ist nur möglich, wenn die Straße gut markiert ist und eindeutige Schilder besitzt.
Der Indikator zeigt:
- Impuls-Wellen (fette schräge linien);
- Korrektur-Wellen (dünne schräge linien);
- Aufwärtswellen-Serie (Blau);
- Abwärtswellen-Serie (Lila);
- Die Länge der Wellen-Serie (Die Zahlen in der Nähe der zigzag Scheitelpunkte);
- Wellen-Serien mit Ausbruchsleveln (kurze grüne und rote linien);
- Ziele für Take Profit (Das Fibonacci-Gitter vom Start der Wellen-Serie).
Der Zig Zag ist "non-standard". Die Idee für die Darstellung wurde der Wellentheorie von Stanislav Chuvashov entnommen (Sie kann hier nachgelesen werden).
Die Grünen Zahlen sind Zeit-Fraktale, welche sich mit der weiteren Kursbewegung verändern.
In den eingabeparametern können Sie die Anzahl der Zig Zag Bars verändern (Max_Bars), die Farben der Linien und Nummern, Sowie die Art wieder Indikator dargestellt wird (Display Modes).
Hinzugefügte Datei Road_Map_v04.mq4. Es wurden einige kleinere Fehler behoben und die Logik wurde komplett neu organisiert um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13800
